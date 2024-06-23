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Происшествия

Стали известны подробности массового ДТП на Павловском тракте

Утром 23 июня в Барнауле произошла авария с участием пяти легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП на Павловском тракте
ДТП на Павловском тракте
"Инцидент Барнаул"

По предварительной информации, 36-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с несколькими автомобилями, не выдержав безопасную дистанцию. Участниками аварии также стали Nissan Qashqai, Лада Веста, Лада 21074 и Volkswagen Polo.

Водитель Toyota после столкновения скрылся с места ДТП, но его успели задержать сотрудники ДПС. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Двое пассажиров автомобиля Nissan в результате аварии получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

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