13 января
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Происшествия

Стали известны подробности массового ДТП с автобусом возле барнаульской мэрии

В Барнауле 13 января автобус, легковушка и снегоуборочная машина столкнулись напротив здания мэрии Барнаула. Подробности рассказали в пресс-службе ГАИ.

Автобус №53 в Барнауле.
Автобус №53 в Барнауле.
barnaul.org

27-летний водитель автобуса Scania маршрута № 53 ехал по пр. Ленина в сторону остановки «Дом Союзов». Молодой человек не справился с управлением и наехал на трактор МТЗ, который стоял на краю проезжей части.

Специальным транспортом управлял мужчина 1994 года рождения.

Авария в Барнауле.
Авария в Барнауле.
2GIS.

После столкновения в автобус въехал автомобиль KIA Rio. За рулем легковушки была женщина 1986 года рождения, ей оказали медпомощь на месте происшествия и отпустили домой.

В аварии пострадал пассажир автобуса, о его состоянии не сообщили.

Ранее стало известно, что мэрия Барнаула пытается спасти дорожную обстановку покупкой 18 новых автобусов.

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