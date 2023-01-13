Стали известны подробности массового ДТП с автобусом возле барнаульской мэрии

27-летний водитель автобуса Scania маршрута № 53 ехал по пр. Ленина в сторону остановки «Дом Союзов». Молодой человек не справился с управлением и наехал на трактор МТЗ, который стоял на краю проезжей части.
Специальным транспортом управлял мужчина 1994 года рождения.
После столкновения в автобус въехал автомобиль KIA Rio. За рулем легковушки была женщина 1986 года рождения, ей оказали медпомощь на месте происшествия и отпустили домой.
В аварии пострадал пассажир автобуса, о его состоянии не сообщили.
Ранее стало известно, что мэрия Барнаула пытается спасти дорожную обстановку покупкой 18 новых автобусов.
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