23 мая
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Происшествия

Стали известны подробности трагической смерти мужа Дианы Гурцкой

Стали известны подробности смерти Петра Кучеренко, мужа Дианы Гурцкой и замглавы Минобрнауки. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Разбитое сердце. Нейросеть.
Разбитое сердце. Нейросеть.
altapress.ru.

По информации издания, когда Петру Кучеренко стало плохо в самолете, одна из пассажирок представилась врачом и начала оказывать первую помощь.

Состояние Кучеренко сильно ухудшилось за 30 минут до экстренной посадки. Он задыхался. Клиническая смерть наступила в самолете.

Командир корабля совершил экстренную посадку. По его словам, разрешение на посадку дал только Минводский аэропорт, а не волгоградский.

В аэропорту бригада скорой помощи в течение 49 минут пыталась реанимировать чиновника, однако спасти его не смогли.

Источник в Министерстве здравоохранения Ставропольского края сообщает, что причиной вызова скорой стал приступ эпилепсии.

Источник КП передает, что, согласно предварительному анализу, причиной смерти мог быть тромб. Предположительно, у Кучеренко были сердечно-сосудистые проблемы.

Также его супруга Диана Гурцкая рассказала, что муж тяжело переболел коронавирусом и интенсивно худел, чтобы молодо выглядеть.

Панихида состоится в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове 24 мая. Похороны Кучеренко пройдут на Троекуровском кладбище.

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