22 мая
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Жизнь

Стала известна предварительная причина смерти замглавы Минобрнауки Кучеренко

Источник «Звезды» назвал предварительную причину смерти замминистра науки и высшего образования Петра Кучеренко.

Сердце, кардиограмма.
Сердце, кардиограмма.
СС0

По предварительным данный, причина смерти Кучеренко может быть связана с сердцем. Однако точной экспертизы на данный момент нет.

Петр Кучеренко скончался 20 мая на 47-м году жизни, возвращаясь из рабочей поездки на Кубу. Ему неожиданно стало плохо в самолете. Командир корабля совершил экстренную посадку, однако подоспевшие медики не смогли спасти замминистра.

По информации "Комсомольской правды", жена чиновника, Диана Гурцкая, горько плачет и говорит, что "мы погибли". Она не подходит к телефону. На вопросы отвечает ее брат.

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