О состоянии Дианы Гурцкой после внезапной смерти мужа рассказал друг семьи

Она не подходит к телефону. На вопросы отвечает ее брат. Диана горько плачет и говорит, что "мы погибли".
Врачи пытались реанимировать мужа певицы Дианы Гурцкой, замглавы Минобрнауки России Петра Кучеренко прямо на борту самолета, однако спасти его не смогли, напоминает Lenta.ru. Командир корабля совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. В аэропорт незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи.
Петр Кучеренко скончался 20 мая на 47-м году жизни, возвращаясь из рабочей поездки на Кубу.