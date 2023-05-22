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Жизнь

Известная телеведущая высказалась о смерти мужа Дианы Гурцкой

Телеведущая Елена Малышева в соцсетях поддержала певицу Диану Гурцкую после смерти ее мужа.

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео Надежды Стрелец

Кучеренко умел дружить и любить, написала телеведущая. И пообещала всегда быть рядом с Дианой, помогать ей, указывает Газета.Ru.

Петр Кучеренко скончался 20 мая на 47-м году жизни, возвращаясь из рабочей поездки на Кубу. Врачи пытались реанимировать мужа певицы Дианы Гурцкой, замглавы Минобрнауки России Петра Кучеренко прямо на борту самолета, однако спасти его не смогли.

Командир корабля совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. В аэропорт незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи.

Позднее стала известна предварительная причина смерти.

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