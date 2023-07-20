Стали известны подробности взрыва газа на пляже в Алтайском крае

Следком Алтайского края возбудил уголовное дело из-за ситуации со взрывом газового баллончика на пляже в Яровом 19 июля.

По данным правоохранителей, пострадавшими стала семья туристов из Кемеровской области - четверо взрослых и трое несовершеннолетних.

Они остановились в палаточном лагере. Утром 19 июля отдыхающие начали готовить еду на портативной газовой колонке. Произошел хлопок.

В итоге пострадали две взрослых и трое детей. С ожогами различной степени тяжести детей госпитализировали в городскую больницу Славгорода. Их жизни ничего не угрожают.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование продолжают.

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