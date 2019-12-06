Стало хуже. Родные мальчика, которого в Барнауле сбил лихач без прав, просят помощи

Ребенок, которого в сентябре в районе ТРЦ «Огни» сбила иномарка, снова впал в кому. Состояние ухудшилось. Родные через соцсети просят неравнодушных барнаульцев помочь с лекарствами.

Еще 6 октября сообщалось, что мальчик пришел в себя и наметилось улучшение, но в конце октября он снова впал в кому.

«В какой-то момент что-то произошло с организмом, он перестал сам дышать», — рассказала близкая к семье подписчица паблика.

Прогнозов врачи не дают. Ребенку срочно требуются два препарата.

Контакты для помощи указаны в посте.

Что случилось?

Днем 15 сентября автомобиль Toyota Cresta сбил ребенка в районе ТРЦ «Огни», напротив «Ледокола».

За рулем иномарки был водитель 1989 года рождения, не имеющий права управления. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, рядом катил самокат.

По словам очевидцев, ребенок пролетел 15 метров от места столкновения.

«Удар был такой силы, что с него слетели кроссовки. Водитель остановился, был в истерике», — рассказывали свидетели.