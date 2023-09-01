Стало известно, где похоронили стюардессу самолета Евгения Пригожина

С девушкой простились в городе Рудный Республики Казахстан. Там живет ее мать, указывает "МК".
Для подтверждения личности брат Распоповой сдавал ДНК-тест.
Накануне с военными почестями похоронили в Мытищах командира с позывным "Вагнер" — Дмитрия Уткина. Он находился на борту разбившегося Embraer Legacy вместе с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Что произошло?
Вечером 23 августа разбился гражданский самолет Embraer в Тверской области. Рейс следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.
На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.