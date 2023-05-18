Стало известно, когда вынесут приговор иноагенту Ройзману*

Окончательный вердикт суд озвучит завтра, 19 мая. Заседание начнется в 14:30.

"Те, кто был в зале трансляции, аплодировали во время последнего слова Евгения Вадимовича. Аплодировали ему и на улице, когда он давал интервью", — пишет источник.