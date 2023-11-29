29 ноября
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Происшествия

Стало известно, кто из звездных гостей прихватил с собой хрустальные бокалы из столичного ресторана

Из московского ресторана Lamborghini украли шесть дорогостоящих бокалов.

Новый год. Празднование. Бокал.
Новый год. Празднование. Бокал.
СС0

В день пропажи в ресторане проводили фуршет в честь награждения лауреатов премии «Топ-50 лучших персон». Кражу обнаружили после завершения вечеринки.

Бокалы из французского хрусталя стоимостью 1 млн рублей.

Выяснилось, что к происшествию причастен столичный пластический хирург.

По словам хирурга, он заказал у официанта вино, но ему принесли шампанское. За напиток ему выставили счет в 6 тыс. рублей, который он оплатил, указывает Газета.Ru.

Хотя гостям мероприятия не нужно платить. Вернуть 6 тыс. рублей он не смог. По версии хирурга, с ним пообещали рассчитаться едой, а затем в качестве компенсации предложили «красивые бокалы».

Медик на Ozon нашел такие бокалы, которые стоят 974 рубля за шесть штук. И он решил принципиально забрать с собой бокалы из ресторана.

А потом ему позвонили из заведения. Он вернул бы бокалы заведению, если бы ему отдали заплаченные за ненужное шампанское деньги.

Встретятся в суде

Комментируя ситуацию телеканалу «360», хирург пообещал, что подаст на заведение в суд за очернение.

Ранее сообщалось, что в российских ресторанах сильная нехватка барменов и поваров.

На сегодняшний день нехватка сотрудников достигла 20-30%.

Половина работников в сфере общепита — мигранты, которые часто отправляют часть зарплат домой. На фоне ослабления рубля стало не выгодно работать в России и они отправились зарабатывать в другие страны.

Нехватка сотрудников приводит к снижению качества обслуживания и увеличению времени ожидания посетителей. Гостям теперь приходится ждать более 45 минут свое горячее блюдо.

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