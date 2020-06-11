Выяснилось, на каких условиях будет работать адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

Известный адвокат Александр Добровинский будет представлять интересы семьи жителя Рязани Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.

«Ко мне обратился брат погибшего, он официальный представитель семьи и потерпевших. Я ответил согласием, но с одним условием, что я буду работать бесплатно», — цитирует bfm.ru адвоката.

Он планирует официально вступить в дело на следующей неделе, передав следователю официальные документы: «В понедельник я заключу с братом официальный договор и принесу ордер».

Пока ему неизвестно, кто по делу признан потерпевшим — жена, брат или дети погибшего. «Я думаю, что пока никто не признан, все только начинается», — сказал Добровинский.

Он добавил, что семья погибшего не хочет от Ефремова никакой материальной помощи.

«Это то, что меня подкупило. Они не хотят. Никакой помощи, ноль», — заявил Добровинский.

Защита Ефремова

Ранее прежний адвокат Ефремова Виталий Чернышев заявлял, что его подзащитный в ходе первого же допроса высказал намерение помогать семье погибшего всем, чем может.

Однако уже 10 июня Чернышев сообщил, что уже не представляет интересы актера.

Его новый адвокат — Елизавета Шаргородская — сказала, что защита решила не давать комментарии прессе.

Смертельное ДТП

Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Михаил Ефремов, вечером 8 июня в районе Смоленской площади выскочил на встречную полосу и врезался в фургон интернет-магазина «Деликатеска.ру», который занимался доставкой морепродуктов.

Его водитель Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице.

В момент аварии артист был пьян.

Ефремову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»). Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. По данным прокуратуры Москвы, артист управлял машиной в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

Реакция Кремля

В Кремле назвали произошедшее ДТП на Смоленской площади «вопиющим», без скидок на регалии актера.

Новое дело

В деле о расследовании смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова появился новый поворот.

Полицейские возбудили уголовное дело о сбыте ему наркотиков.

Установлено, что неизвестные лица передали водителю иномарки наркотическое средство, сообщило Главное следственное управление столичного главка МВД.

Ранее прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а столичный прокурор Денис Попов потребовал передать дело в ГСУ ГУМВД по Москве.