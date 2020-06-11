Выяснилось, на каких условиях будет работать адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

«Ко мне обратился брат погибшего, он официальный представитель семьи и потерпевших. Я ответил согласием, но с одним условием, что я буду работать бесплатно», — цитирует bfm.ru адвоката.
Он планирует официально вступить в дело на следующей неделе, передав следователю официальные документы: «В понедельник я заключу с братом официальный договор и принесу ордер».
Пока ему неизвестно, кто по делу признан потерпевшим — жена, брат или дети погибшего. «Я думаю, что пока никто не признан, все только начинается», — сказал Добровинский.
Он добавил, что семья погибшего не хочет от Ефремова никакой материальной помощи.
«Это то, что меня подкупило. Они не хотят. Никакой помощи, ноль», — заявил Добровинский.
Защита Ефремова
Ранее прежний адвокат Ефремова Виталий Чернышев заявлял, что его подзащитный в ходе первого же допроса высказал намерение помогать семье погибшего всем, чем может.
Однако уже 10 июня Чернышев сообщил, что уже не представляет интересы актера.
Его новый адвокат — Елизавета Шаргородская — сказала, что защита решила не давать комментарии прессе.
Смертельное ДТП
Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Михаил Ефремов, вечером 8 июня в районе Смоленской площади выскочил на встречную полосу и врезался в фургон интернет-магазина «Деликатеска.ру», который занимался доставкой морепродуктов.
Его водитель Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице.
В момент аварии артист был пьян.
Ефремову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»). Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.
Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. По данным прокуратуры Москвы, артист управлял машиной в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.
Реакция Кремля
В Кремле назвали произошедшее ДТП на Смоленской площади «вопиющим», без скидок на регалии актера.
Новое дело
В деле о расследовании смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова появился новый поворот.
Полицейские возбудили уголовное дело о сбыте ему наркотиков.
Установлено, что неизвестные лица передали водителю иномарки наркотическое средство, сообщило Главное следственное управление столичного главка МВД.
Ранее прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а столичный прокурор Денис Попов потребовал передать дело в ГСУ ГУМВД по Москве.