Стало известно о пострадавших во время ракетной атаки в Севастополе

Шесть человек пострадали во время ракетного удара по штабу Черноморского флота.
Власти предупредили о возможности повторного удара и попросили жителей не покидать здания.
Ранее сообщили, что ракеты ударили по Черноморскому флоту в Севастополе.
О том, сколько человек пострадало во время ракетного удара, сообщает 112.
Шесть человек пострадали во время ракетного удара по штабу Черноморского флота.
Власти предупредили о возможности повторного удара и попросили жителей не покидать здания.
Ранее сообщили, что ракеты ударили по Черноморскому флоту в Севастополе.
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