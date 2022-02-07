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А что сейчас с самолетом?

Лайнер самостоятельно зарулил на стоянку. В аэропорту Омска его встретила аварийно-спасательная команда, и технические службы приступили к осмотру.

«Посадка прошла успешно, у нас была задействована аварийно-спасательная команда», — также отметили в пресс-службе аэропорта «Омск-Центральный».