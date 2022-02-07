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Происшествия

Стало известно, почему Boeing «Москва — Горно-Алтайск» экстренно сел в другом аэропорту

Boeing, летевший рейсом «Шереметьево» — Горно-Алтайск" экстренно сел в аэропорту «Омск-Центральный». Что произошло и когда пассажиры смогут долететь домой — в материале altapress.ru.

Самолет.
Самолет.
СС0.
1
Почему самолет экстренно посадили в Омске?

Boeing 737−800, летевший рейсом компании «Аэрофлот», экстренно посадили в Омске из-за запаха горелой проводки.

«В процессе полета в новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолета и принял решение следовать на запасной аэродром Омск-Центральный», — сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

2
Пассажиров эвакуировали?

Да. Пассажиры спустились с борта по трапу. Дальше их доставили в стерильную зону аэровокзального комплекса.

Людей должен забрать запасной самолет, прибытие которого ожидается в 12:30 (09:30 мск).

Самолет.
Самолет.
Анна Зайкова.
3
А что сейчас с самолетом?

Лайнер самостоятельно зарулил на стоянку. В аэропорту Омска его встретила аварийно-спасательная команда, и технические службы приступили к осмотру.

«Посадка прошла успешно, у нас была задействована аварийно-спасательная команда», — также отметили в пресс-службе аэропорта «Омск-Центральный».

Ранее легкомоторный самолет «Аэропакт А-22» разбился в Алтайском крае. От крушения пострадали двое: пилот Сергей Журавлев (собственник самолета) и пассажир Антон Нагорный.

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