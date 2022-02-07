Boeing 737−800, летевший рейсом компании «Аэрофлот», экстренно посадили в Омске из-за запаха горелой проводки.
«В процессе полета в новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолета и принял решение следовать на запасной аэродром Омск-Центральный», — сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Да. Пассажиры спустились с борта по трапу. Дальше их доставили в стерильную зону аэровокзального комплекса.
Людей должен забрать запасной самолет, прибытие которого ожидается в 12:30 (09:30 мск).
Лайнер самостоятельно зарулил на стоянку. В аэропорту Омска его встретила аварийно-спасательная команда, и технические службы приступили к осмотру.
«Посадка прошла успешно, у нас была задействована аварийно-спасательная команда», — также отметили в пресс-службе аэропорта «Омск-Центральный».
Ранее легкомоторный самолет «Аэропакт А-22» разбился в Алтайском крае. От крушения пострадали двое: пилот Сергей Журавлев (собственник самолета) и пассажир Антон Нагорный.