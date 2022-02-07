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Происшествия

Летевший из Москвы в Горно-Алтайск Boeing аварийно сел в другом аэропорту

7 февраля аэропорт «Омск-Центральный» принял аварийный борт, следовавший по маршруту «Шереметьево» (Москва) — Горно-Алтайск, сообщает «Интерфакс».

Самолет.
Самолет.
СС0

«В процессе полета в новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолета и принял решение следовать на запасной аэродром Омск (Центральный)», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Лайнер приземлился в омском аэропорту, где его уже встречала аварийно-спасательная команда.

Boeing 737−800 самостоятельно зарулил на стоянку, пассажиры спустились с борта по трапу, после чего были доставлены в стерильную зону аэровокзального комплекса. Технические службы приступили к осмотру самолета.

Запасной борт прибудет в Омск в 12:30.

Ранее пилоты вслепую посадили Boeing, столкнувшийся со стаей птиц.

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