Стало известно, сколько времени еще простоит самолет "Уральских авиалиний" в сибирском поле

Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший в новосибирском поле 12 сентября, могут законсервировать в поле.

Вполне возможно, что Airbus A320 тут "задержится" на год, рассказал НГС глава Убинского района (на этой территории находится самолет, — прим.ред.) Олег Конюк.

Компенсация за поврежденное пшеничное поле пока не выполнена.

Что произошло

Борт "Уральских авиалиний" аварийно приземлился в пшеничном поле 12 сентября. В самолете находились 167 человек. Все остались живы.

Двое пассажиров пожаловались на боли в суставах. А беременную женщину отправили домой после полного медицинского обследования.

Самолет Airbus A320 выполнял рейс Сочи — Омск.

Причиной аварийной посадки стал отказ гидравлической системы, регулирующей работу тормозных щитков и закрылков. Во время посадки у самолета сломались стойки шасси и оказалось повреждено крыло.

Как заявил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, пассажирский самолет будет восстановлен и продолжит летать.

Сейчас борт привели в порядок - убрали трапы, закрыли двери, зачехлили двигатели. Шасси полностью вытащили из грунта и очистили. Выставлена охрана.

Самолет под охраной снял новосибирский споттер.