Старшеклассник устроил стрельбу в питерской школе

В отношении 16-летнего девятиклассника завели уголовное дело, сообщает главное следственное управление следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 13 апреля около одной из школ Калининского района подросток выстрелил из пневматического пистолета в двух школьников.

Они получили телесные повреждения. После этого девятиклассник зашел в школу и выстрелил в сторону детей. В результате еще три школьника получили ранения.

Потерпевшим оказали медицинскую помощь. После этого их отпустили домой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее пожизненное заключение дали казанскому стрелку Ильназу Галявиеву.