Стас Намин прокомментировал двойное убийство сына и тещи. Подробности

Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин, что его приемный сын Роман, убивший тещу и родного сына музыканта, «всегда был отморозком».

Намин подчеркнул — не общался с ним много лет и никогда не считал его родственником, указывает Газета.Ru.

Также выяснилось, что подозреваемый в двойном убийстве — сын бывшей жены музыканта от ее первого брака.

Произошедшее Намин назвал страшной трагедией.

Что произошло

Пожилая женщина и ее 30-летний внук зарезаны в коттедже в подмосковной деревне Крюково. На телах — следы, предположительно, от ударов молотком. Преступление совершено поздно вечером накануне. Главного подозреваемого допрашивают. Также он прошел проверку на содержание наркотиков в крови. Выяснилось, что он был "не в себе", и ничего не помнит, что произошло. Но полицию вызвал сам.

Криминалистами проводится осмотр, изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды.

Все вещи в доме остались на своих местах, следов борьбы обнаружено не было.

На месте ЧП работают сотрудники областного Следственного комитета.

Ранее россиянин зарезал супругу и оставил ее в квартире с дочерью.