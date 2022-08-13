13 августа
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Происшествия

Стена жилой «пятиэтажки» обрушилась в Омске. Что рассказал очевидец, вытащивший из-под завалов девочку

Стена жилого пятиэтажного дома обрушилась в Омске накануне, 12 августа. О произошедшем kp.ru рассказал очевидец.

Ребенок.
Ребенок.
unsplash.com

По словам мужчины, в поисках погибших под завалами спасателям помогали добровольцы. Собеседник издания вызволил из-под обломков ребенка: маленькую пострадавшую госпитализировали.

«Я вытащил маленькую девочку, она жива», — отметил очевидец.

Сколько ей лет, не знает: «Не спрашивал»

Также сообщалось, что под завалами мог находиться мальчик.

Напомним, стена жилого дома рухнула на ул. 20 Партсъезда, 53 в Омске. Оттуда эвакуировали 40 человек: их временно поселят в местной гимназии № 12.

В здании было 163 квартиры. Его оцепили.

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