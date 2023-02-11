Столичные криминалисты прилетели для расследования взрыва в Новосибирске

Криминалисты центрального аппарата и сотрудники судебно-экспертного центра прибыли в Новосибирск помочь с расследованием дела о взрыве газа в доме на Линейной, 39, сообщает НГС.

Газовики

По версии следствия обвиняемые, Ирина Урбах и Евгений Кавун, представляясь сотрудниками вымышленной организации «Межрегионгаз», обследовали и ремонтировали газовое оборудование.

Они использовали запчасти низкого качества, неаккуратно работали, а цены на свои услуги, наоборот, завышали, сообщает агентство со ссылкой на осведомленный источник.

Накануне трагедии на Линейной мужчина и женщина побывали в трех квартирах дома № 39, где меняли шланги плит. Так, в одной из квартир они поставили шланг для воды вместо газового. Кавун однако это отрицает. По его словам, это невозможно, все было сертифицировано.

Взрыв

В результате их действий произошла утечка и взрыв газовоздушной смеси в одной из квартир. Обрушилось два подъезда — один полностью, второй частично.

Это привело к значительному обрушению здания, в результате которого погибли 13 человек.

Ранее арестовали подозреваемых по делу о взрыве дома в Новосибирске. Сами мошенники приехали из Омска.