Столичные воры дерзко похитили партию масок на 28 млн рублей с грузовиками

Грузовики с товаром скрылись в неизвестном направлении, когда сопровождающую их охрану на Mercedes остановила ГИБДД, сообщает Пятый канал.
Выяснилось, что пострадавший бизнесмен вместе с другом перевозил маски из Екатеринбурга. Из Москвы им предложили доставить товар до склада в Солнечногорске и обещали дать расчет там.
Маски везли на двух грузовиках, а охрана ехала на иномарке. Вскоре легковой автомобиль с охраной остановил наряд ГИБДД для проверки документов. Пока сопровождающие общались со стражами порядка, грузовики уехали.
Как утверждают бизнесмены, покупателей масок они нашли в сети, пишет anews.com.
«Через интернет вышли. Маски китайские. В России делают, но основной ходовой товар — в Китае. Российские, например, 25 рублей, а китайские — 15−10», — рассказал один из них.
Инцидент с пропавшей партией масок правоохранители пока никак не комментируют.