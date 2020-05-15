Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 мая
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Столичные воры дерзко похитили партию масок на 28 млн рублей с грузовиками

Партию медицинских масок из Китая общей стоимостью 28 миллионов рублей похитили в Москве, личности преступников не установлены.

ГИБДД. Полиция.
ГИБДД. Полиция.
Михаил Хаустов

Грузовики с товаром скрылись в неизвестном направлении, когда сопровождающую их охрану на Mercedes остановила ГИБДД, сообщает Пятый канал.

Выяснилось, что пострадавший бизнесмен вместе с другом перевозил маски из Екатеринбурга. Из Москвы им предложили доставить товар до склада в Солнечногорске и обещали дать расчет там.

Маски везли на двух грузовиках, а охрана ехала на иномарке. Вскоре легковой автомобиль с охраной остановил наряд ГИБДД для проверки документов. Пока сопровождающие общались со стражами порядка, грузовики уехали.

Как утверждают бизнесмены, покупателей масок они нашли в сети, пишет anews.com.

«Через интернет вышли. Маски китайские. В России делают, но основной ходовой товар — в Китае. Российские, например, 25 рублей, а китайские — 15−10», — рассказал один из них.

Инцидент с пропавшей партией масок правоохранители пока никак не комментируют.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость