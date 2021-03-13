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Происшествия

Странная смерть. Россиянина нашли мертвым, без одежды и рядом с трупом собаки

В Нижнем Новгороде выясняют причину смерти 31-летнего мужчины, которая произошла при странных обстоятельствах. Как передает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в полиции, его тело обнаружили в квартире жилого дома, без одежды и рядом с трупом собаки.

Собака.
Собака.
pixabay.com

Известно, что мужчина долго не выходил на связь, и его мать решила приехать к нему домой. В квартире ее ждала ужасающая картина: на полу в коридоре лежало обнаженное тело ее сына, а рядом с ним находился труп его собаки. Весь пол вокруг был испачкан рвотными массами.

По предварительной информации, полиция не обнаружила на теле нижегородца признаков насильственной смерти. Правоохранители полагают, что одной из причин смерти мужчины и животного могла стать утечка газа.

В декабре 2020 года семья из трех человек погибла от отравления газом в коттедже на окраине Екатеринбурга.

Отметим, что случаи отравления газом в России нередки. Ранее altapress.ru вспоминал самые известные «газовые» трагедии в стране и крае.

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