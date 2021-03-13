Странная смерть. Россиянина нашли мертвым, без одежды и рядом с трупом собаки

В Нижнем Новгороде выясняют причину смерти 31-летнего мужчины, которая произошла при странных обстоятельствах. Как передает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в полиции, его тело обнаружили в квартире жилого дома, без одежды и рядом с трупом собаки.