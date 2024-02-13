13 февраля
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Происшествия

Студентка обнаружила скрытую камеру в душе

В Малайзии туристка обнаружила камеру видеонаблюдения, когда принимала душ. Об этом сообщает AsiaOne.

Душ, горячая вода.
Душ, горячая вода.
unsplash.com

23-летняя студентка отдыхала в городе Джорджтаун.

Она рассказала, что принимала душ, когда заметила небольшое отверстие в коробке из-под осушителя для воздуха. Отмечается, что коробочка стояла среди туалетных принадлежностей и не выдавала себя.

Внутри коробки находилась скрытая камера с разрешением 4K Ultra HD. При этом камера все записывала.

Девушка сразу достала батарейки и сообщила о случившимся администрации. Устройство забрал сотрудник апарт-отеля.

После этого туристка подала заявление в полицию.

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