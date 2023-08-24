Суд арестовал главу компании, проводившей незаконные экскурсии по подземный коллекторам в Москве

Александр Ким отказывается признавать вину. Его защита требует отправить подозреваемого под домашний арест и готова предоставить залог в размере 5 млн рублей.
Ранее Кима задержали в Санкт-Петербурге 22 августа.
Суд также собирается заключить под стражу организатора экскурсии Никиты Дубаса. Именно во время его экскурсии погибли восемь человек.
Напоминаем, что трагедия произошла 20 августа в коллекторе реки Неглинки в центре Москвы. Группа диггеров из восьми человек отправилась на экскурсию в один из московских коллекторов. Среди них была школьница из Новосибирска, которая год назад вместе с мамой переехала в Москву.
В тот день в столице прошел мощный ливень - выпало порядка 40% месячной нормы осадков. Тела диггеров в следующие два дня доставали из Москвы-реки.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.