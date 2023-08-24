24 августа
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Происшествия

Суд арестовал главу компании, проводившей незаконные экскурсии по подземный коллекторам в Москве

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу директора компании "Спутник" Александра Кима по обвинению в организации незаконной экскурсии по подземным коллекторам в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
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Александр Ким отказывается признавать вину. Его защита требует отправить подозреваемого под домашний арест и готова предоставить залог в размере 5 млн рублей.

Ранее Кима задержали в Санкт-Петербурге 22 августа.

Суд также собирается заключить под стражу организатора экскурсии Никиты Дубаса. Именно во время его экскурсии погибли восемь человек.

Напоминаем, что трагедия произошла 20 августа в коллекторе реки Неглинки в центре Москвы. Группа диггеров из восьми человек отправилась на экскурсию в один из московских коллекторов. Среди них была школьница из Новосибирска, которая год назад вместе с мамой переехала в Москву.

В тот день в столице прошел мощный ливень - выпало порядка 40% месячной нормы осадков. Тела диггеров в следующие два дня доставали из Москвы-реки.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

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