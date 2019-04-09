Суд наказал главу федерации подводного спорта на Алтае за тяжкий вред здоровью ребенка

В марте 2017 года в бийском бассейне «Дельфин» чуть не произошла трагедия . Шестилетний мальчик оказался в глубокой части бассейна и ушел на дно. Ребенка спасли, но он получил тяжкий вред здоровью. Суд наказал виновных, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Приговор вынесли экс-президенту региональной общественной организации «Федерация подводного спорта» Республики Алтай и его дочери.

В 2015 году они арендовали в бассейне «Дельфин» в Бийске несколько дорожек для обучения плаванию детей. Для занятий с несовершеннолетними в качестве тренера глава федерации назначил свою дочь.

Глубина бассейна в мелкой части превышает 0,9 м и там недопустимо нахождение маленьких детей. Однако на занятия набирали детей от 5 до 16 лет.

Во время очередной тренировки тренер перестала смотреть за подопечными и не заметила, как шестилетний мальчик зашел в глубокую часть бассейна и погрузился на дно ванны. Долгое время он находился под водой на глубине более 3 метров.

Мужчина и его дочь своей вины не признали. Главе организации суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, его дочери — также три года условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на три года.