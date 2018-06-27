Жительницу Барнаула, которая задушила плакавшего малыша, отправят в колонию на 11 лет

В Алтайском крае осудили 31-летнюю жительницу Барнаула, которая задушила плакавшего полуторагодовалого сына, сообщает прокуратура региона.
В ночь с 13 на 14 октября 2017 года пьяную женщину начал раздражать плач маленького сына, который лежал в кроватке. Злоумышленница накинула ему сзади на шею эластичный предмет и с силой вдавила лицо в матрас. Полуторагодовалый ребенок задохнулся.
Присяжные признали женщину виновной, однако пришли к выводу, что она заслуживает снисхождения.
Суд приговорил женщину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.
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