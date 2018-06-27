Жительницу Барнаула, которая задушила плакавшего малыша, отправят в колонию на 11 лет

В ночь с 13 на 14 октября 2017 года пьяную женщину начал раздражать плач маленького сына, который лежал в кроватке. Злоумышленница накинула ему сзади на шею эластичный предмет и с силой вдавила лицо в матрас. Полуторагодовалый ребенок задохнулся.

Присяжные признали женщину виновной, однако пришли к выводу, что она заслуживает снисхождения.

Суд приговорил женщину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.