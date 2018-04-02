Жительница Барнаула убила родную сестру и пыталась сжесь ее тело

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 17 марта 2018 года женщины выпивали спиртное, после чего между ними начался конфликт. Хозяйка начала выгонять сестру с сыном. В это время она оскорбляла ребенка нецензурной бранью. В ходе ссоры обвиняемая задушила хозяйку квартиры. Через несколько дней женщина вынесла тело потерпевшей на улицу и пыталась его сжечь.

Ранее обвиняемая была судима за кражу, не имела постоянного места жительства. Женщину заключили под стражу. Несовершеннолетние сын обвиняемой и дочь потерпевшей сейчас находятся в социальном учреждении. Их дальнейшую судьбу определят органы опеки.