Жительница Барнаула убила родную сестру и пыталась сжесь ее тело

Следователи предъявили обвинение 39-летней жительнице Барнаула, которая убила родную сестру.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 17 марта 2018 года женщины выпивали спиртное, после чего между ними начался конфликт. Хозяйка начала выгонять сестру с сыном. В это время она оскорбляла ребенка нецензурной бранью. В ходе ссоры обвиняемая задушила хозяйку квартиры. Через несколько дней женщина вынесла тело потерпевшей на улицу и пыталась его сжечь.
Ранее обвиняемая была судима за кражу, не имела постоянного места жительства. Женщину заключили под стражу. Несовершеннолетние сын обвиняемой и дочь потерпевшей сейчас находятся в социальном учреждении. Их дальнейшую судьбу определят органы опеки.
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