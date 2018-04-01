Барнаулец сломал ногу знакомой 20-килограммовым газобетонным блоком

Барнаульца осудили за причинение тяжкого вреда здоровью знакомой по неосторожности. Мужчина сломал ногу женщине газобетонным блоком.
Как altapress.ru рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Дарья Онопа, в 2017 году знакомые поругались на улице. Мужчина решил напугать женщину, поэтому взял в руки фрагмент газобетонного блока массой 20 кг и бросил его к ее ногам. Блок попал потерпевшей по ноге.
Женщина получила открытый оскольчатый перелом нижней трети правой бедренной кости со смещением и частичное повреждение передней большеберцовой мышцы.
Поначалу потерпевшая рассказывала следователю, что действия мужчины носили умышленный характер. Однако один свидетелей смог прояснить ситуацию.
В судебном заседании стороны примирились. Мужчина принес женщине извинения и обещал возместить причиненный ее здоровью вред. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев с возложением определенных обязанностей.
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