В Новокузнецке житель Алтайского края ударил ножом женщину, потому что она не пожарила ему котлет

В Новокузнецке житель Алтайского края ударил ножом женщину за негостеприимство, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.
В отдел полиции в Новокузнецке поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что в квартире по улице Зорге находится женщина с телесными повреждениями.
Сотрудники полиции установили, что телесные повреждения потерпевшей причинил 60-летний мужчина. Полицейские выяснили, что злоумышленник накануне приехал из Алтайского края в Новокузнецк к своему дальнему родственнику, который проживал со своей сожительницей.
Во время застолья гость попросил хозяйку дома пожарить ему котлет. Женщина ответила ему матом. Между ними произошел конфликт, подозреваемый упрекнул хозяйку в негостеприимстве и, схватив со стола нож, ударил им женщину в область грудной клетки.
Подозреваемого задержали.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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