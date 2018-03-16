В Новокузнецке житель Алтайского края ударил ножом женщину, потому что она не пожарила ему котлет

В отдел полиции в Новокузнецке поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что в квартире по улице Зорге находится женщина с телесными повреждениями.

Сотрудники полиции установили, что телесные повреждения потерпевшей причинил 60-летний мужчина. Полицейские выяснили, что злоумышленник накануне приехал из Алтайского края в Новокузнецк к своему дальнему родственнику, который проживал со своей сожительницей.

Во время застолья гость попросил хозяйку дома пожарить ему котлет. Женщина ответила ему матом. Между ними произошел конфликт, подозреваемый упрекнул хозяйку в негостеприимстве и, схватив со стола нож, ударил им женщину в область грудной клетки.

Подозреваемого задержали.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.