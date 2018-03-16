На Алтае мужчина чуть не задушил свою жену

В Республике Алтай во время ссоры мужчина хотел задушить супругу, сообщает ГУ МВД региона.
По предварительной информации, в селе Чемал мужчина пришел домой с работы и поссорился с женой. После словесной перепалки он повалил женщину на пол и стал душить. Мужчина также угрожал убийством.
Потерпевшая смогла убежать из дома. Она позвонила сестре, которая и вызвала полицию.
Мужчину задержали, он признал свою вину. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.
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