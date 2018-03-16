На Алтае мужчина чуть не задушил свою жену

По предварительной информации, в селе Чемал мужчина пришел домой с работы и поссорился с женой. После словесной перепалки он повалил женщину на пол и стал душить. Мужчина также угрожал убийством.

Потерпевшая смогла убежать из дома. Она позвонила сестре, которая и вызвала полицию.

Мужчину задержали, он признал свою вину. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.