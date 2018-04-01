Барнаулец похитил две пивные кеги из бара-ресторана

Сотрудники отдела полиции по Индустриальному району Барнаула задержали подозреваемого в краже пивных кег. Имущество принадлежало ресторану краевой столицы.
С заявлением в полицию обратилась директор заведения. Она рассказала, что из подсобки пропали две кеги объемом 50 литров.
Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний горожанин. Он успел продать похищенное.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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