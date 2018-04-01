Барнаулец похитил две пивные кеги из бара-ресторана

С заявлением в полицию обратилась директор заведения. Она рассказала, что из подсобки пропали две кеги объемом 50 литров.

Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний горожанин. Он успел продать похищенное.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.