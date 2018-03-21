Барнаулец с 16 судимостями совершил серию краж по пути в Новокузнецк

В Новокузнецке задержали жителя Барнаула. Его обвиняют в совершении нескольких краж, сообщает пресс-служба алтайского ЛУ МВД России.
Первое преступление произошло на барнаульском вокзале. Кассир на несколько минут ушла из служебного помещения. В это время мужчина взломал окно, проник внутрь и украл телефон. Личность злоумышленника установили благодаря записям с камер наблюдения. Кроме того, когда мужчина убегал, то столкнулся с кассиром.
После кражи барнаулец купил билет и уехал в Кемеровскую область. Его задержали на станции Новокузнецк. Полицейские изъяли телефон и вернули хозяйке.
Выяснилось, что у злоумышленника 16 судимостей. Кроме того, полицейские установили причастность мужчины к другим преступлениям, совершенным в тот же день. Барнаульца подозревают в краже другого телефона из торгового центра, а также хищении вещей одного из пассажиров.
Мужчину заключили под стражу. Полицейские завершили расследование уголовного дела.
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