Барнаулец с 16 судимостями совершил серию краж по пути в Новокузнецк

Первое преступление произошло на барнаульском вокзале. Кассир на несколько минут ушла из служебного помещения. В это время мужчина взломал окно, проник внутрь и украл телефон. Личность злоумышленника установили благодаря записям с камер наблюдения. Кроме того, когда мужчина убегал, то столкнулся с кассиром.

После кражи барнаулец купил билет и уехал в Кемеровскую область. Его задержали на станции Новокузнецк. Полицейские изъяли телефон и вернули хозяйке.

Выяснилось, что у злоумышленника 16 судимостей. Кроме того, полицейские установили причастность мужчины к другим преступлениям, совершенным в тот же день. Барнаульца подозревают в краже другого телефона из торгового центра, а также хищении вещей одного из пассажиров.

Мужчину заключили под стражу. Полицейские завершили расследование уголовного дела.