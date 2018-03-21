В Барнауле мужчина вынес из магазина 13 кусков сыра, спрятав их в куртке

По предварительной информации, барнаулец в конце февраля зашел в один из продуктовых супермаркетов и подошел к стеллажу. Там он взял 13 кусков сыра, засунул их в куртку, а затем ушел.

Вскоре злоумышленника задержали. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже.