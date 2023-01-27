27 января
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Происшествия

Суд приговорил экс-схиигумена Сергия, захватившего женский монастырь, к семи годам за разжигание ненависти

Суд приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам лишения свободы за разжигания ненависти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Бабушкинский районный суд приговорили Сергия (Николая Романова) к семи годам, а его пресс-секретаря Всеволода Могучева — к пяти по пункту «В» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды).

По версии следствия, бывший схиигумен и его пресс-секретарь организовали между собой преступную группировку. Они выкладывали ролики в интернет, в которых оскорбляли людей различных конфессий — иудеев, католиков, мусульман и других.

Романов получает уже второй приговор. Ранее его осудили на 3,5 года колонии по делу о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

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