В Австрии не подтвердили смерть подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной

Сообщения об убийстве Вовк распространялось по Telegram-каналам.
«Мы можем сообщить, что такой случай не известен в Австрии. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — заявило ведомство ТАСС.
Напомним, 29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Автомобиль, в котором она ехала, был взорван.
Через два дня ФСБ назвали имя подозреваемой в покушении — ею оказалась 43-летняя уроженка Украины Наталья Вовк. Организаторами считают украинские спецслужбы.
Отец Дарьи, философ Александр Дугин считает, что изначальной целью покушения была его дочь, а не он сам.