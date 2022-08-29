29 августа
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Происшествия

В Австрии не подтвердили смерть подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной

МВД Австрии не подтвердили слухи в соцсетях о убийстве Натальи Вовк, подозреваемой в покушении на журналистку Дарью Дугину.

Вена, Австрия.
Вена, Австрия.
www.airpano.ru

Сообщения об убийстве Вовк распространялось по Telegram-каналам.

«Мы можем сообщить, что такой случай не известен в Австрии. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — заявило ведомство ТАСС.

Напомним, 29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Автомобиль, в котором она ехала, был взорван.

Через два дня ФСБ назвали имя подозреваемой в покушении — ею оказалась 43-летняя уроженка Украины Наталья Вовк. Организаторами считают украинские спецслужбы.

Отец Дарьи, философ Александр Дугин считает, что изначальной целью покушения была его дочь, а не он сам.

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