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Происшествия

Виновный в смертельной драке на Старом базаре в Барнауле не смог обжаловать приговор

Вступил в силу приговор Центрального районного суда Барнаула в отношении Михаила Старцева, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Смертельная драка на Старом базаре в Барнауле.
Смертельная драка на Старом базаре в Барнауле.
Скриншот видео instagram.com/sveta_roh

Сторона защиты пыталась обжаловать приговор (6 лет колонии строгого режима), но апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

Старцев настаивал, что в драке лишь оборонялся, а погибший Павел Рохлов якобы наносил удары его знакомым.

«Присутствовавшие на месте преступления свидетели пояснили, что потерпевший ударов никому не наносил, а лишь разнимал дерущихся», — отметили в прокуратуре.

В связи с изложенным, суд критически оценил версию осужденного об обороне.

Смертельная драка случилась в ночь с 26 на 27 июля 2020 года около кафе с южной стороны здания рынка «Старый базар».

Из-за удара по голове 40-летний Павел Рохлов, пытавшийся разнять дерущихся, погиб.

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