Суд приговорил мобилизованного к 5,5 годам строгого режима

По словам представителя суда, Лешкову назначили 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.
«С отбыванием наказания в колонии строгого режима», — отметил он.
Приговор еще не вступил в законную силу. Он был обжалован.
Мужчину признали виновным в нанесении побоев офицеру при исполнении им воинских обязанностей по мобилизации (ч. 3 ст. 334 Уголовного кодекса).
Ранее мобилизованного арестовали до 14 января. Сообщалось, что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее россиянина арестовали в Таиланде после трагической аварии с мотоциклом.
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