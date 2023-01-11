Суд приговорил мобилизованного к 5,5 годам строгого режима

Одинцовский гарнизонный суд приговорил мобилизованного Александра Лешкова к 5,5 годам колонии строгого режима за нанесение побоев офицеру, пишет ТАСС со ссылкой на суд.

По словам представителя суда, Лешкову назначили 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

«С отбыванием наказания в колонии строгого режима», — отметил он.

Приговор еще не вступил в законную силу. Он был обжалован.

Мужчину признали виновным в нанесении побоев офицеру при исполнении им воинских обязанностей по мобилизации (ч. 3 ст. 334 Уголовного кодекса).

Ранее мобилизованного арестовали до 14 января. Сообщалось, что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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