11 января
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Происшествия

Суд приговорил мобилизованного к 5,5 годам строгого режима

Одинцовский гарнизонный суд приговорил мобилизованного Александра Лешкова к 5,5 годам колонии строгого режима за нанесение побоев офицеру, пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

По словам представителя суда, Лешкову назначили 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

«С отбыванием наказания в колонии строгого режима», — отметил он.

Приговор еще не вступил в законную силу. Он был обжалован.

Мужчину признали виновным в нанесении побоев офицеру при исполнении им воинских обязанностей по мобилизации (ч. 3 ст. 334 Уголовного кодекса).

Ранее мобилизованного арестовали до 14 января. Сообщалось, что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее россиянина арестовали в Таиланде после трагической аварии с мотоциклом.

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