27 декабря
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Жизнь

Барнаульского гида, который выжил после трагедии на Ключевской сопке, выпустили из СИЗО

Альпиниста-инструктора из Барнаула Ивана Алабугина выпустили под домашний арест из СИЗО Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Вулкан Ключевской.
Вулкан Ключевской.
kscnet.ru

В СИЗО гид находился с ноября. Его арестовали по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, на Ключевском вулкане погибли девять человек, включая одного гида. Группа сорвалась при восхождении 3 сентября.

Как рассказывал сам Алабугин, на высоте 4 тыс. метров двум туристам стало плохо, Иван спустил их на высоту 3300 метров. Остальные продолжили подниматься со вторым гидом.

Затем по рации мужчина узнал, что сорвались люди, трое (по другим данным — пятеро) из них погибли на месте, остальные умерли в течение трех дней — из-за погодных условий спасатели не сразу добрались до альпинистов.

Ранее стало известно, что по этому делу задержали гида турфирмы из Новосибирска.

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