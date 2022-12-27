Барнаульского гида, который выжил после трагедии на Ключевской сопке, выпустили из СИЗО

В СИЗО гид находился с ноября. Его арестовали по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Напомним, на Ключевском вулкане погибли девять человек, включая одного гида. Группа сорвалась при восхождении 3 сентября.
Как рассказывал сам Алабугин, на высоте 4 тыс. метров двум туристам стало плохо, Иван спустил их на высоту 3300 метров. Остальные продолжили подниматься со вторым гидом.
Затем по рации мужчина узнал, что сорвались люди, трое (по другим данным — пятеро) из них погибли на месте, остальные умерли в течение трех дней — из-за погодных условий спасатели не сразу добрались до альпинистов.
Ранее стало известно, что по этому делу задержали гида турфирмы из Новосибирска.
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