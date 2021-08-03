Суд присяжных оправдал авторитета Колю Томского

В Томском областном суде вынесли оправдательный вердикт по делу Николая Кузьмичева (Коли Томского), криминального авторитета который в 2019 году был первым в России задержан по статье (210.1 УК РФ), сообщает Znak.com.

Дело рассматривалось с участием суда присяжных, только половина из которых посчитали вину Коли Томского доказанной.

В итоге судья Дмитрий Демидов принял решение в пользу Кузьмичева, и его освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Дело Кузьмичева стало первым делом о занятии высшего положения в преступной иерархии.

«В ходе расследования установлено, что житель города Томска, находясь на территории областного центра и Томской области, имея статус вора в законе осуществлял полномочия в соответствии с указанным статусом по управлению криминальной средой как Томской и Кемеровской областей, так и Российской Федерации в целом», — отмечали в пресс-службе УМВД по Томской области по итогам завершения расследования в августе 2020 года.

Однако у СМИ, специализирующихся на криминальной тематике, появились сомнения в его авторитете, пишет polit.ru. По сути, речь шла о рядовом наркоторговце.

На кадрах оперативной съемки сам Кузьмичев утверждал, что не имеет статуса «вора в законе».

Закон

В 2019 году за ужесточение наказания для «воров в законе» выступил президент Владимир Путин. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что лидеры преступных сообществ представляют наибольшую общественную опасность, однако, благодаря своему положению, уходят от наказания.

В Уголовный кодекс ввели новую статью, которая предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и возможность штрафа до 5 млн рублей. Условный срок по этой статье не предусмотрен.