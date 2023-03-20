Суд продлил арест лидеру алтайских «афганцев» Сергею Завалихину

Содержание под стражей руководителя Алтайского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергея Завалихина продлили до 5 мая.

Информацией поделился с «Толком» адвокат подсудимого Валерий Давыдов.

Продлить арест решили в Октябрьском районном суде. На решение уже подали апелляцию. Предполагается, что рассмотреть ее должны 23−24 марта.

Кроме того, коллеги Завалихина из Российского Союза ветеранов Афганистана хотят обратиться за помощью к депутату Госдумы Владимиру Шаманову, который в парламенте представляет Алтайский край.

Защита стремится сменить меру пресечения на домашний арест, но уже не единожды потерпела неудачу.

Сергей Завалихин. Олег Богданов

За что обвиняют Завалихина и где он сейчас

Завалихин пребывает в СИЗО с начала декабря 2022 года. Ранее ему продлили срок пребывания там до 4 марта. Напомним, что его обвиняют в мошенничестве: следствие считает, что принадлежащая ему организация оказывала медучреждениям услуги по завышенным ценам.

Скорее всего, речь идет о «Фабрике чистоты», акции которой на 100% принадлежат Завалихину. Организация занимается «стиркой и химической чисткой текстильных и меховых изделий».

Договоры заключали на основании тендеров и аукционов согласно соответствующему федеральном закону. Цены выставляли аукционные комиссии медучреждений.

Претензий от медицинских организаций не поступало, говорит адвокат.

Чтобы назвать цены завышенными, прибегли к аудиторской проверке краевой Счетной палаты. Сейчас по делу назначили экспертизу об определении среднерыночной цены.

Ранее экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* (признан иноагентом в РФ) задержали полицейские и доставили в суд.