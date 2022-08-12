Суд вынес приговор женщине, которая раздавила внедорожником палатку с маленькими детьми и их мамой

В Новосибирске вынесли приговор 50-летней женщине, которая наехала на палатку с многодетной матерью и ее малолетними детьми. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Трагедия произошла на берегу Обского водохранилища, когда несколько семей из Кузбасса приехали на отдых.

Вечером осужденная села за руль внедорожника, чтобы переставить автомобиль в другое место. Женщина перепутала педали и наехала на палатку, где находились 29-летняя женщина с детьми 4 и 6 лет.

Мать кинулась спасать детей и приняла удар машины на себя. Женщина скончалась на месте, а детей доставили в больницу. Так, 4-летняя девочка попала в руки к медикам с тяжелыми травмами — у нее диагностировали разрыв части печени и повреждения легкого.

Женщина, допустившая наезд, полностью признала вину, принесла извинения и выплатила 200 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба.

Суд приговорил обвиняемую к одному году колонии поселения, а также частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда на сумму более 2,5 млн рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

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