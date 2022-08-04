5 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Суд вновь продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой

Тверской суд Москвы продлил арест экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, обвиняемой в крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Марина Ракова.
Марина Ракова.
радуга-талантов.рф.

С ходатайством о дальнейшем нахождении Раковой под стражей в суд обратилось главное следственное управление МВД России по Москве.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу продлить до 6 октября», — огласил решение судья.

Напомним, уроженка Алтайского края занимала пост заместителя министра просвещения России с октября 2018-го по март 2020 года.

В ноябре 2021 года Раковой и экс-заместителю гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгению Заку предъявили обвинение. Следователи пришли к выводу, что они совершили мошенничество на сумму более 20 млн рублей.

В декабре Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве на сумму 9 млн рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость