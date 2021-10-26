Суд впервые постановил выплатить 1 млн рублей вдове, чей муж умер от неправильного лечения ковида

Ее муж умер от коронавируса из-за неправильного лечения, сообщил адвокат Сергей Броницкий на своей странице в Instagram.

13 июня 2020 года 60-летний Сергей Медведев из Ахтубинска обратился к местным врачам. Он пожаловался на кашель и боль в груди. Мужчина предупредил медиков, что контактировал с зараженными. Однако врач не взял у него анализ. Он заключил, что пациент страдает ОРВИ, и назначил лечение грудным сбором.

Позже состояние мужчины ухудшилось, он снова пришел в поликлинику, но безрезультатно. Заболевшего госпитализировали 19 июня в тяжелом состоянии. Его доставили в инфекционную больницу, которая не была ковидным госпиталем. Первые анализы у мужчины взяли 22 июня. В тот же день он скончался.

Врачи подтвердили COVID-19 посмертно.

Вдова погибшего Лидия Медведева обратилась в следственное управление СК по региону. Следователи завели уголовное дело. Во время расследования судмедэкспертиза показала дефекты в медпомощи, но не связь между ними и смертью пациента.

Суд. Приговор. Pixabay.com

После этого женщина обратилась к адвокатам, которые потребовали возместить 3 млн рублей в качестве морального ущерба. Суд частично удовлетворил ее иск и присудил 1 млн рублей.

Адвокат отметил, что это первый случай в России, когда россиянам выплачивается такая сумма из-за неправильного лечения от ковида, пишет polit.ru. По словам адвоката, ранее в таком же случае пострадавшей стороне выплатили 50 тыс. рублей. Кому именно, он не уточнил.

Решение опубликовано на сайте суда.