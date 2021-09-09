Суд взыскал с экс-министра и «Альфа-банка» $126,5 млн по делу об отмывании денег

Гагаринский суд Москвы взыскал с экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова $22 млн, а с «Альфа-банка» — $30,8 млн и 5,6 млрд руб (около $76,5 млн по текущему курсу) по иску Генпрокуратуры, сообщает РБК.

Речь идет о средствах, которые Генпрокуратура считает полученными коррупционным путем; их Абызов инвестировал в блокчейн-платформу TON основателей Telegram Павла и Николая Дуровых.

4 августа заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин направил иск в Гагаринский райсуд Москвы и потребовал взыскать $104,5 млн с «Альфа-банка» и $22 млн — с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.

Он заявил, что это «имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода».

Иск стал продолжением прошлогоднего судебного разбирательства, пишет polit.ru. По версии следствия, часть вырученных от мошеннических сделок денег Абызов инвестировал в блокчейн-проект Telegram. Однако сделка не состоялась из-за запрета США.

Тогда Абызов обратился в «Альфа-банк» и перечислил деньги в эту организацию, в том числе для погашения долга перед банком.

В иске говорится, что действия Абызова и «Альфа-банка» носили «антисоциальный, а их договоренности — ничтожный характер». Прокурор Разинкин требует, чтобы «нелегальные деньги» вернули в доход государства.

В пресс-службе «Альфа-банка» сообщили, что считают исковые требования необоснованными и намерены обжаловать решение суда.

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов. kremlin.ru

В октябре 2020 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с Михаила Абызова в доход государства 32,5 млрд рублей.

В апреле 2021 года Абызов заявил, что серьезно болен коронавирусом. В здание суда его доставили на носилках, а рядом поставили охранника в специальном защитном костюме.

Об экс-министре

Михаил Абызов занимал должность министра по делам Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года. В 2015 году он стал самым богатым министром в правительстве Дмитрия Медведева с годовым доходом почти в полмиллиарда рублей. Чиновник утверждал, что все его активы находятся в доверительном управлении.

В марте 2019 года Михаила Абызова арестовали по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Сам экс-министр настаивает на своей невиновности. Чиновник пытался добиться изменения меры пресечения на домашний арест и готов был заплатить залог 1 млрд рублей. За него поручились Аркадий Дворкович, Анатолий Чубайс, заместитель председателя инвестиционного банка «ВЭБ.РФ» Наталья Тимакова, бывший руководитель администрации Кремля Александр Волошин и другие известные чиновники и бизнесмены. Однако суд оставил бывшего чиновника под арестом.

Следственный комитет предъявил Абызову окончательное обвинение 13 августа 2020 года. Ему вменяют создание преступного сообщества, мошенничество, отмывание денег, незаконное предпринимательство и коммерческий подкуп. По версии следствия, Абызов в 2011—2014 годах с помощью соучастников похитил 4 млрд рублей, принадлежащих «Сибирской энергетической компании» («СИБЭКО») и ОАО «Региональные электрические сети» («РЭС»), и перевел на счета кипрских банков.