Судно с 106 моряками на борту затонуло во время шторма в Таиланде

По информации ВМС, затопление судна произошло в 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан.
Корабль столкнулся с сильным ветром. Он накренился, и вода попала в систему. В результате, отключилась электроэнергия, и корветом стало невозможно управлять.
ВМС направили к месту происшествия корабли и вертолеты для оказания помощи. На место аварии прибыли буксиры из порта Бангсапхан.
Удалось спасти 75 человек. Поиск остальных продолжается. Построенный в США корвет «Сукхотай» использовался ВМС Таиланда с 1987 года.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!