Судно с 106 моряками на борту затонуло во время шторма в Таиланде

Корвет «Сукхотай», на борту которого находились 106 моряков, затонул во время шторма в водах Сиамского залива в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС .

По информации ВМС, затопление судна произошло в 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан.

Корабль столкнулся с сильным ветром. Он накренился, и вода попала в систему. В результате, отключилась электроэнергия, и корветом стало невозможно управлять.

ВМС направили к месту происшествия корабли и вертолеты для оказания помощи. На место аварии прибыли буксиры из порта Бангсапхан.

Удалось спасти 75 человек. Поиск остальных продолжается. Построенный в США корвет «Сукхотай» использовался ВМС Таиланда с 1987 года.