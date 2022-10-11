11 октября
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Происшествия

Судья погиб при взрыве на Крымском мосту, выяснил Mash

Четвертым погибшим при взрыве на Крымском мосту стал арбитражный судья Сергей Маслов из Москвы, сообщает Mash.

После взрыва грузовика на Крымском мосту.
После взрыва грузовика на Крымском мосту.
sledcom.ru

Мужчина был владельцем Cadillac Escalade, который проезжал по мосту рядом с взорвавшимся грузовиком.

В салоне находились еще три человека — семейная пара из Санкт-Петербурга и религиовед Глеб.

Все они ехали на дачу на Черноморское побережье праздновать день рождения Маслова.

Тело погибшего судьи будут опознавать с помощью ДНК-экспертизы, пишет Газета.Ru.

При взрыве фуры 8 октября на Крымском мосту погибли пять человек, среди них водитель грузовика Махир Юсубов, который вез груз из Армавира в Симферополь. Есть предположения, что он не знал о запланированном теракте.

Грузовик весь сентябрь ездил по Краснодарскому краю. Поэтому и сообщалось, что машина выехала из Краснодара.

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