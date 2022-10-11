Судья погиб при взрыве на Крымском мосту, выяснил Mash

Мужчина был владельцем Cadillac Escalade, который проезжал по мосту рядом с взорвавшимся грузовиком.
В салоне находились еще три человека — семейная пара из Санкт-Петербурга и религиовед Глеб.
Все они ехали на дачу на Черноморское побережье праздновать день рождения Маслова.
Тело погибшего судьи будут опознавать с помощью ДНК-экспертизы, пишет Газета.Ru.
При взрыве фуры 8 октября на Крымском мосту погибли пять человек, среди них водитель грузовика Махир Юсубов, который вез груз из Армавира в Симферополь. Есть предположения, что он не знал о запланированном теракте.
Грузовик весь сентябрь ездил по Краснодарскому краю. Поэтому и сообщалось, что машина выехала из Краснодара.