Судья погиб при взрыве на Крымском мосту, выяснил Mash

Четвертым погибшим при взрыве на Крымском мосту стал арбитражный судья Сергей Маслов из Москвы, сообщает Mash .

После взрыва грузовика на Крымском мосту.

Мужчина был владельцем Cadillac Escalade, который проезжал по мосту рядом с взорвавшимся грузовиком.

В салоне находились еще три человека — семейная пара из Санкт-Петербурга и религиовед Глеб.

Все они ехали на дачу на Черноморское побережье праздновать день рождения Маслова.

Тело погибшего судьи будут опознавать с помощью ДНК-экспертизы, пишет Газета.Ru.

При взрыве фуры 8 октября на Крымском мосту погибли пять человек, среди них водитель грузовика Махир Юсубов, который вез груз из Армавира в Симферополь. Есть предположения, что он не знал о запланированном теракте.

Грузовик весь сентябрь ездил по Краснодарскому краю. Поэтому и сообщалось, что машина выехала из Краснодара.