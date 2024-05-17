Завершился процесс по громкому уголовному делу о создании сотрудниками московского УФСБ преступного сообщества. Накануне начались прения сторон.

Двое силовиков и их предполагаемые сообщники из организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК ЕНОТ) напали и грабили предпринимателей, замешанных в махинациях на границе.

«Еноты» выступали как понятые и помощники оперативников, пишет «Коммерсантъ». Также похищали ценности.

Основное обвинение офицера ФСБ — организация преступного сообщества с использованием служебного положения, указывает Газета.Ru.

Последнее слово и приговор

Обвиняемые в последнем слове отрицали вину. Приговор огласят 4 июня.

Жителя Новоалтайска осудили за использование поддельного удостоверения подполковника ФСБ. Суд Майминского района в Республике Алтай вынес приговор уроженцу соседнего Алтайского края. Мужчину обвинили в использовании поддельного удостоверения сотрудника центрального аппарата ФСБ.

Поддельное удостоверение мужчина использовал для сбора информации об экономических преступлениях.

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