Двое силовиков и их предполагаемые сообщники из организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК ЕНОТ) напали и грабили предпринимателей, замешанных в махинациях на границе.
«Еноты» выступали как понятые и помощники оперативников, пишет «Коммерсантъ». Также похищали ценности.
Основное обвинение офицера ФСБ — организация преступного сообщества с использованием служебного положения, указывает Газета.Ru.
Последнее слово и приговор
Обвиняемые в последнем слове отрицали вину. Приговор огласят 4 июня.
Жителя Новоалтайска осудили за использование поддельного удостоверения подполковника ФСБ. Суд Майминского района в Республике Алтай вынес приговор уроженцу соседнего Алтайского края. Мужчину обвинили в использовании поддельного удостоверения сотрудника центрального аппарата ФСБ.
Поддельное удостоверение мужчина использовал для сбора информации об экономических преступлениях.
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