Их задержали в Барнауле, женщина 1989 года рождения и ее муж 2003 года рождения работали на один из интернет-магазинов.

При себе у них было обнаружено 307,5 граммов вещества. Экспертиза подтвердила, что это наркотики синтетического происхождения.

Для своей работы супруги сняли квартиру в Новосибирске, где получали в условленных местах оптовые партии наркотиков. Они фасовали наркотики мелкими партиями и делали закладки с наркотическими средствами. Их они оставляли в Новосибирске и Камне-на-Оби.

В момент задержания пара двигалась по направлению в Бийск и Горно-Алтайск для продолжения своей деятельности. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Известно, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП Российской Федерации за неисполнение обязанностей по воспитанию своих пятерых несовершеннолетних детей от предыдущего брака.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали водителя перевозящего наркотики.

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