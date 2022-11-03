3 ноября
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Происшествия

Супруги вернулись из отпуска и нашли дома «Златовласку», которая развалилась на диване перед телевизором

Муж с женой вернулись с отпуска к себе домой и внезапно обнаружили, что в их доме поселилась незнакомка. Об этом сообщает Daily Mail.

Телевизор. Квартира. Жильё.
Телевизор. Квартира. Жильё.
Открытые источники в Интернете

Это случилось в Австралии.

Незнакомая супругам женщина вальяжно развалилась на диване и смотрела телевизор.

Впоследствии еще выяснилось — она не только обосновалась в доме и хозяйничала, но умудрилась еще разбить машину отпускников, пишет Lenta.ru.

Полицейские задержали «новую хозяйку» дома. Во время опроса соседей выяснилось, что те ее прозвали «Златовлаской». Однако почему бдительные соседи сразу не сообщили правоохранителям о нежданной гостье — история умалчивает.

Ранее за чаем с конфетами залез через окно на бывшее место работы пьяный россиянин.

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