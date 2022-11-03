Супруги вернулись из отпуска и нашли дома «Златовласку», которая развалилась на диване перед телевизором

Это случилось в Австралии.
Незнакомая супругам женщина вальяжно развалилась на диване и смотрела телевизор.
Впоследствии еще выяснилось — она не только обосновалась в доме и хозяйничала, но умудрилась еще разбить машину отпускников, пишет Lenta.ru.
Полицейские задержали «новую хозяйку» дома. Во время опроса соседей выяснилось, что те ее прозвали «Златовлаской». Однако почему бдительные соседи сразу не сообщили правоохранителям о нежданной гостье — история умалчивает.
Ранее за чаем с конфетами залез через окно на бывшее место работы пьяный россиянин.