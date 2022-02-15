15 февраля
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Жизнь

Житель Алтая выследил бывшую возлюбленную, проник в чужой дом, поругался, подрался и скрылся

В Алтайском крае мужчину будут судить за незаконное проникновение в жилище, сообщает региональный СК.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Инцидент произошел в конце декабря 2021 года в одном из сел Красногорского района.

«37-летний обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, узнал, что его бывшая сожительница находится в гостях у подруги в компании другого мужчины», — рассказали в ведомстве.

Сельчанин решил выяснить отношения. Он проник в чужой дом, где поругался с женщинами и один раз ударил соперника, а после ушел.

Мужчина вину в содеянном признал. Свои действия он объяснил опьянением и ревностью.

Сельчанину за «незаконное проникновение в жилище» грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, либо арест до 3 месяцев.

Ранее в другом селе на Алтае мужчина пришел в дом к бывшей жене и облил ее кипящим бульоном.

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